Сюди можна привести свого собаку - охолодитися від літньої спеки чи погратися у воді

У Дубаї працює аквапарк для чотирилапих. Так гучно називають свій басейн та ігрову зону засновники центру з догляду за тваринами. Сюди можна привести свого собаку - охолодитися від літньої спеки чи погратися у воді. Також у закладі збільшили кількість працівників, щоб приділити достатньо уваги кожному хвостатому гостеві.

Амір Юсеф, засновник центру з догляду за тваринами: