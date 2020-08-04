У Дубаї відкрили аквапарк для чотирилапих [ Редактировать ]
У Дубаї працює аквапарк для чотирилапих. Так гучно називають свій басейн та ігрову зону засновники центру з догляду за тваринами. Сюди можна привести свого собаку - охолодитися від літньої спеки чи погратися у воді. Також у закладі збільшили кількість працівників, щоб приділити достатньо уваги кожному хвостатому гостеві.
Амір Юсеф, засновник центру з догляду за тваринами:
У Дубаї літо. Собаки теж хочуть плавати та розважатися. Тут не так багато місць, де можна на пляжі відпочивати з хвостатими. Наше місто - лідер в багатьох інноваціях, - тож створити аквапарк для песиків було лише справою часу.
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