Роботу над прокладанням мосту не припиняли навіть під час пандемії

У Генуї відкрили новий міст на місці зруйнованого два роки тому. Церемонію почали з хвилини мовчання - у пам'ять про загиблих тоді 43 людей. На відкриття приїхали президент та прем'єр Італії.

Символічно, під час церемонії, над мостом утворилася веселка. Нова переправа - кілометр завдовжки. Її спроектував зірковий італійський архітектор Ренцо Піано.

За спеціальним указом, роботу над прокладанням мосту не припиняли навіть під час пандемії.