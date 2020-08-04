У Генуї відкрили міст на місці зруйнованого [ Редактировать ]
У Генуї відкрили новий міст на місці зруйнованого два роки тому. Церемонію почали з хвилини мовчання - у пам'ять про загиблих тоді 43 людей. На відкриття приїхали президент та прем'єр Італії.
Символічно, під час церемонії, над мостом утворилася веселка. Нова переправа - кілометр завдовжки. Її спроектував зірковий італійський архітектор Ренцо Піано.
За спеціальним указом, роботу над прокладанням мосту не припиняли навіть під час пандемії.
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