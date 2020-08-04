В ночь на вторник, 4 августа, тайфун "Хагупит" обрушился на побережье Китая в районе провинций Фуцзянь и Чжэцзян. Об этом сообщают местные СМИ со ссылками на метеорологические службы.

В Фуцзяне во избежание жертв из опасных районов эвакуировали около 16,5 тыс. человек, в Чжэцзяне закрыты для движения автомобилей несколько скоростных автодорог.

В центре тайфуна скорость ветра достигает 13 баллов - 38 метров в секунду, начались ливневые дожди.

Сообщений о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Ранее сообщалось, что во вторник, 4 августа, в Украину вернется жара, по всей территории страны будет без осадков.