На побережье Китая обрушился тайфун "Хагупит" [ Редактировать ]
В ночь на вторник, 4 августа, тайфун "Хагупит" обрушился на побережье Китая в районе провинций Фуцзянь и Чжэцзян. Об этом сообщают местные СМИ со ссылками на метеорологические службы.
В Фуцзяне во избежание жертв из опасных районов эвакуировали около 16,5 тыс. человек, в Чжэцзяне закрыты для движения автомобилей несколько скоростных автодорог.
В центре тайфуна скорость ветра достигает 13 баллов - 38 метров в секунду, начались ливневые дожди.
Сообщений о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступало.
Ранее сообщалось, что во вторник, 4 августа, в Украину вернется жара, по всей территории страны будет без осадков.
по теме
В Белом Доме "спасают" TikTok
Дональд Трамп выступил против действия соцсети в США
Китай запустил собственную навигационную систему Beidou-3 (видео)
В Китае запустили конкурента американской системы GPS, европейской Galileo и российской ГЛОНАСС
В Украине ожидается сильный подъем воды в реках
Об опасном явлении предупредили в ГСЧС
Дети случайно разбили самый большой в мире стеклянный замок
Оплатить ремонт уникальной скульптуры придется родителям малышей
В Украине обьявили чрезвычайный "пожарный" режим
В 4 регионах наблюдается опасность масштабных пожаров