Південну Корею заливає дощами: синоптики обіцяють новий тайфун [ Редактировать ]
Південна Корея потерпає від потужних злив. Негода вже забрала життя шістьох людей, ще дев'ятеро вважаються зниклими безвісти. Загалом ллє в країні вже третій день поспіль, найбільше затопило центральні регіони.
Йдеться про столицю Сеул, провінції Кенгі, Північна Чхунчхон і Канвон. Там пошкоджено майже сотню домівок, а понад півтори тисячі людей евакуювані.
Крім того, зруйнована одна дамба, пошкоджені мости та автошляхи. За прогнозами метеорологів, негода не відступатиме й надалі, адже до півострова наближається потужний тайфун.
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