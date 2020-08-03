Загалом ллє в країні вже третій день поспіль

Південна Корея потерпає від потужних злив. Негода вже забрала життя шістьох людей, ще дев'ятеро вважаються зниклими безвісти. Загалом ллє в країні вже третій день поспіль, найбільше затопило центральні регіони.

Йдеться про столицю Сеул, провінції Кенгі, Північна Чхунчхон і Канвон. Там пошкоджено майже сотню домівок, а понад півтори тисячі людей евакуювані.

Крім того, зруйнована одна дамба, пошкоджені мости та автошляхи. За прогнозами метеорологів, негода не відступатиме й надалі, адже до півострова наближається потужний тайфун.