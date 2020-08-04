Підозрюваний у корупції колишній король Іспанії залишає країну. Про це Хуан Карлос написав у листі своєму синові. Свій вчинок ексмонарх пояснив благородними намірами, буцімто так буде краще для Іспанії та його сина, чинного короля країни. Куди поїде Хуан Карлос та коли залишить Іспанію - наразі не відомо.

Зі слідством ексмонарх обіцяє співпрацювати й надалі. Нагадаю, два роки тому в Іспанії спалахнув скандал: ЗМІ звинуватили Хуана Карлоса в численних економічних злочинах, зокрема, в отриманні хабаря у 100 мільйонів доларів. Слідство ще триває.