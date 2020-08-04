Мінськ отримав запит від Києва на арешт затриманих бойовиків із групи Вагнера. Це підтвердили в Генеральній прокуратурі Білорусі, повідомляє "Українська правда".

Йдеться про тимчасовий арешт 28 осіб, серед них дев'ятеро українців, яких підозрюють в участи в терористичній організації. Чоловіків затримали минулого тижня за підозрою в підготовці масових заворушень.

Серед них є й ті, що воювали на боці бойовиків на Донбасі.