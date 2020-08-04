В ресторане Одессы произошло массовое отравление [ Редактировать ]
В одном из ресторанов Одессы произошло массовое отравление. После банкета госпитализировали шестерых человек. Позже всем поставили диагноз "сальмонеллез".
Об этом сообщил заместитель главного санитарного врача Одесской области Сергей Дементьев.
По информации облуправления Госпродпотребслужбы, 29 июля люди были на банкете в одном из ресторанов города, а уже на следующий день у них поднялась температура, появились боли в животе, началась рвота и диарея.
"Проверка ресторана установила множество нарушений. Мясо, морепродукты и яйца хранили без надлежащей маркировки, а продукты лежали на складе без соблюдения температурного режима. Грязное оборудование и инвентарь ресторана располагался в захламленных помещениях, а посуда находилась на деревянных поверхностях, что запрещено нормами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ресторан временно закрыли на проверку, а продукты изъяли. Название заведения пока не называют.
Ранее мы писали о том, какие продукты чаще других вызывают отравление.
по теме
Поехал отдохнуть: полицейский утонул при попытке спасти подростков
Полицейский утонул, спасая подростков, которых уносило в море
В столице Ливана прогремели мощнейшие взрывы (видео)
На место происшествия отправились экстренные службы
В центре Запорожья девушка сожгла себя заживо (фото)
В Вознесеновском районе Запорожья был обнаружен сожженный труп девушки
В поезде "Укрзализныци" женщину избили и пытались изнасиловать на глазах у сына
Женщина с сыном ехали из Запорожья в Киев
Ликвидация полтавского террориста: появилось видео
1 августа полиция нашла и ликвидировала полтавского захватчика