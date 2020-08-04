В одном из ресторанов Одессы произошло массовое отравление. После банкета госпитализировали шестерых человек. Позже всем поставили диагноз "сальмонеллез".

Об этом сообщил заместитель главного санитарного врача Одесской области Сергей Дементьев.

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По информации облуправления Госпродпотребслужбы, 29 июля люди были на банкете в одном из ресторанов города, а уже на следующий день у них поднялась температура, появились боли в животе, началась рвота и диарея.

"Проверка ресторана установила множество нарушений. Мясо, морепродукты и яйца хранили без надлежащей маркировки, а продукты лежали на складе без соблюдения температурного режима. Грязное оборудование и инвентарь ресторана располагался в захламленных помещениях, а посуда находилась на деревянных поверхностях, что запрещено нормами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ресторан временно закрыли на проверку, а продукты изъяли. Название заведения пока не называют.

Ранее мы писали о том, какие продукты чаще других вызывают отравление.