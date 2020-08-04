Знакове повернення. В українських степах знову можна зустріти сайгаків, яких свого часу повністю винищили. Відновлювати популяцію тварин взялися іноземці. Розплідник організували на Херсонщині. Починали з двох десятків тварин, а тепер їх майже 200. Як почуваються новачки на колись рідних для них землях.

100 га херсонського степу огороджені спеціальним парканом, обладнані електропастухом, сонячними батареями та відеонаглядом. І все це для двох сотень сайгаків.

Олександр Ткачук, менеджер розплідника:

Один вольер, где отсажены самцы для уменьшения количества, и стадо - самки, самцы в свободном движении.

Сайгаки в українських степах водилися здавна. Втім зникли через переслідування людиною. Відновлювати популяцію взялися у заповіднику Асканія Нова. А тепер і в цьому розпліднику.

Тетяна Шершнєва, начальниця Чаплинського управління ГУ Держпродспоживслужби в Херсонській області:

Вони утримуються в природних умовах. Тому всі умови утримання відповідають біологічним вимогам.

Сайгаки - тварини невибагливі: харчуються степовою рослинністю, звідти ж отримують і воду. Втім на території розплідника для них обладнані і спеціальні поїлки.

Олександр Ткачук, менеджер розплідника:

Здесь находятся емкости для воды. В жаркую погоду, когда влаги не хватает, они пользуются дополнительными емкостями для питья.

Життя в природних умовах сприяє розмноженню виду. Крім того, за станом здоров'я тварин пильно слідкують. Їх готують для продажу у заповідники та зоопарки. А от роги сайгаків використовують у фармацевтиці.

Тетяна Божко, директорка лабораторії:

Вони виробляють ліки для людей. Тому потрібно, щоб тварина була здорова. Ми їм проводять дослідження на інфекційні захворювання. Бо багато чого передається від тварини людям.

Сайгаки - тварини доброзичливі та симпатичні, однак до людей наближатися бояться.

Оксана, туристка:

Проезжала мимо, сначала показалось, что это козы. Потом присмотрелась - оказалось, это экзотическое для нас животное. Пошла пофотографировала. Они такие милые.

Туристів в розплідник не пускають. Помилуватися тварини можна хіба що з-за паркану.