В семье Игоря Коломойского случилось горе [ Редактировать ]

Игорь Коломойский/ Фото: m.censor.net.ua

Во вторник, 4 августа, на 81 году жизни умерла мать президента Объединенной еврейской общины Украины Игоря Коломойского. Об этом сообщили в пресс-службе Общества. "4 августа 2020 года стало известно о том, что покинула материальный мир душа Зои Израилевны Коломойской. Объединенная еврейская община Украины от имени еврейской общины, от имени еврейских общин и организаций Украины выражает семье Коломойских сочувствие", - говорится в сообщении.