Офис генерального прокурора открыл еще четыре уголовных производства в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко. Дела возбудили по заявлению бизнесмена Игоря Коломойского по поводу "Приватбанка", сообщил адвокат политика Игорь Головань.

Господин Коломойский выступил со стандартным набором. И, конечно, его заявления касаются "Приватбанка": что якобы президент Порошенко препятствовал хозяйственной деятельности "Приватбанка", якобы Порошенко разглашал банковскую тайну "Приватбанка", там и злоупотребления служебным положением, а также легализация средств, полученных преступным путем.

Напомним, что Госбюро расследований закрыло одно из 24 дел против Порошенко, касающееся завода "Ленинская кузня".

Ранее сообщалось, что в среду, 8 июля, Печерский районный суд Киева продлил на три месяца следствие по делу Петра Порошенко о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки.