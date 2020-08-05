Інформації щодо можливих загиблих або постраждалих громадян України в Бейруті натепер немає - повідомляють в вітчизняному МЗС.

У відомстві закликали українців, які потрапили у цю надзвичайну ситуацію та всіх, хто має будь-яку інформацію про потерпілих земляків, звертатися на цілодобові "гарячі лінії" Посольства у Лівані. Номери можна знайти на сайті МЗС.