На Донбасі бойовики продовжують атаки попри домовлену тишу [ Редактировать ]
Три обстріли українських позицій було на Донбасі минулої доби. Із гранатомета російські найманці гатили по оборонцях Пісків, Майорського та Луганського. Українські захисники вогню у відповідь не відкривали. Попри домовлену тишу, Росія і далі постачає зброю бойовикам на тимчасово окупованій території Донбасу. Про це повідомили в українській розвідці.
За їхньою інформацією, на окуповану частину Донецької та Луганської областей Росія доставила не менше 10 одиниць бронетехніки та близько 30-ти вантажних автомобілів зі стрілецькою зброєю, боєприпасами, військовим майном та близько тисячі тонн пального. Також зафіксовано прибуття найманців-громадян РФ - для комплектування окупаційних військ.
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