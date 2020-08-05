На Сумщині відкрили після реконструкції міст через річку Ворсклу. Переправу тривалий час вважали аварійною. До капітального оновлення взялися ще три роки тому. Через нестачу фінансування, його вже встигли охрестити довгобудом. Утім, відкриття все ж дочекалися. Яким наразі став об'єкт - дивімося далі.

Це траса Суми - Харків. Тож щодня мостом курсують тисячі автомобілів, зокрема й маршрути міжнародних пасажироперевезень.

Пан Микола цей міст пам'ятає ще дерев'яним. Збудований у 60-х роках, мостовий перехід донині не бачив ремонту.

Микола Горобцов, місцевий житель:

Добре що зробили і людям і для зручності то що тут можна проїхать.

Ремонт мосту почався ще у 2017. На його оновлення витратили 141 мільйон державних коштів у рамках урядової програми "Велике будівництво".

Артем Безручко, директор ТОВ "МістобудСуми":

По першій стадії пускався рух транспорту, потім перекривалося існуючий міст, це вже розпочалася друга стадія демонтувалася існуюча металева форма і заміна було повністю, повністю заміна залізобетонної прогонної обудови, та руслової прогонової обудови.

Цього року шляховики планують відремонтувати близько ста мостів по всій Україні. Усі вони давно потребують ремонту та фактично в аварійному стані, кажуть в "Укравтодорі".

Олександр Кубраков, директор "Укравтодору":

Є такі мости, наприклад як через річку Прут, який просто з 2008 року стояли якісь опори був тимчасовий міст, який був зруйнований в цьому році в результаті повіні, а ми зараз беремось, будуємо абсолютно новий міст. Так само міст біля Нікополя, який був зруйнований в цьому році.

Міст через Ворсклу вже працює на повну потужність. Він витримав усі технічні випробування. Тож проектувальники запевняють, - цей мостоперехід є безпечним і для пішоходів, і для автівок. І якщо раніше міст мав обмеження щодо тоннажу, нині, кажуть інженери, витримає кілька десятків вантажівок одночасно.