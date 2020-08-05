В Украине появятся полицейские-шерифы [ Редактировать ]
МВД планируют заменить участковых на "шерифов".
Об этом сообщил советник министра МВД Владимир Мартыненко.
По его словам, полицейский громады будет работать как шериф: постоянно находиться в общине, сотрудничать с ней и получать от нее часть финансирования.
Сейчас у нас запускается такая новая форма - полицейский офицер громады, и со временем она придет на замену участковым офицерам полиции.
Отмечается, что полицейский громады будет постоянно находиться на территории общины и сотрудничать с ее жителями. При этом финансирование будет ложиться в том числе и на общину.
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