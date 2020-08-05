Больницы переполнены: врач из Бейрута рассказал о трагедии [ Редактировать ]
Врач из Бейрута Вадих Айюб рассказал о ситуации в больницах города после мощных взрывов в порту накануне. Об этом сообщает "Украина 24".
"Ситуация очень плохая в районе порта, где вчера это (взрывы - ред.) произошло. Ситуация в больницах очень плохая, особенно в Бейруте. Все больницы заполнены, много операций. Я работаю в небольшой больнице, и мы сделали более 30 операций до сегодняшнего утра", - отметил Вадих Айюб
По его словам, одна из главных больниц города закрыта, так как она расположена рядом с местом взрыва.
Со вчерашнего вечера начали доставлять пострадавших в больницы за Бейрутом. Сейчас ситуация немного выравнивается. Сегодня тяжелых больных мы не видим. Но многие люди пострадали, когда находились в своих домах, взрыв был очень мощный, у людей пострадали глаза и так далее. Все больницы в Бейруте сейчас переполнены.
Он также подтвердил, что людей до сих пор продолжают доставать из-под завалов.
Напомним, в Бейруте произошел жуткий взрыв более 2700 тонн амиачной селитры, которая хранилась на складе в порту на протяжении 6 лет.
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