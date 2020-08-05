В августе можно увидеть редкие астрономические явления: когда наблюдать [ Редактировать ]
В августе жители Украины смогут увидеть сразу несколько астрономических явлений. Так, в небе невооруженным глазом можно будет увидеть метеорный поток Персеиды, планеты Венеру, Меркурий, Марс, Юпитер и Сатурн, а в телескоп - рассмотреть три яркие кометы.
С 17 июля по 24 августа в небе продолжается один из самых мощных метеорных потоков - яркий и насыщенный звездопад Персеиды.
Образуется он в тот момент, когда Земля проходит через шлейф пылевых частиц кометы Свифта - Таттла. Эти частицы - размером всего с песчинку и сгорают в атмосфере нашей планеты, образовывая звездопад.
Самый пик Персеид в 2020 году можно наблюдать в ночь с 11 на 12 августа.
Ранее мы писали о том, каких знаков зодиака в августе ждет невероятный успех.
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