В августе жители Украины смогут увидеть сразу несколько астрономических явлений. Так, в небе невооруженным глазом можно будет увидеть метеорный поток Персеиды, планеты Венеру, Меркурий, Марс, Юпитер и Сатурн, а в телескоп - рассмотреть три яркие кометы.

С 17 июля по 24 августа в небе продолжается один из самых мощных метеорных потоков - яркий и насыщенный звездопад Персеиды.

Образуется он в тот момент, когда Земля проходит через шлейф пылевых частиц кометы Свифта - Таттла. Эти частицы - размером всего с песчинку и сгорают в атмосфере нашей планеты, образовывая звездопад.

Самый пик Персеид в 2020 году можно наблюдать в ночь с 11 на 12 августа.

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