В среду, 5 августа, Кабинет министров Украины утвердил государственную стратегию регионального развития на 2021-2027 годы. Названы типы территорий, на которых будет фокусироваться региональная политика. Об этом сообщил депутат Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

Речь идет о таких типах территорий:

горные территории Украинских Карпат,

побережье Черного и Азовского морей,

зоны влияния международных транспортных коридоров,

приграничные регионы в том числе в неблагоприятных условиях,

естественно заповедные территории,

городские агломерации,

центры экономического роста,

монофункциональные городские поселения,

сельские поселения в неблагоприятных условиях.

Ранее мы писали о том, что в Кабмине создается законопроект о частных СИЗО.