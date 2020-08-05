В Украине утвердили стратегию регионального развития до 2027 года [ Редактировать ]
В среду, 5 августа, Кабинет министров Украины утвердил государственную стратегию регионального развития на 2021-2027 годы. Названы типы территорий, на которых будет фокусироваться региональная политика. Об этом сообщил депутат Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
Речь идет о таких типах территорий:
- горные территории Украинских Карпат,
- побережье Черного и Азовского морей,
- зоны влияния международных транспортных коридоров,
- приграничные регионы в том числе в неблагоприятных условиях,
- естественно заповедные территории,
- городские агломерации,
- центры экономического роста,
- монофункциональные городские поселения,
- сельские поселения в неблагоприятных условиях.
Ранее мы писали о том, что в Кабмине создается законопроект о частных СИЗО.
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