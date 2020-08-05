У Запорізькій області дитсадок закрили на карантин [ Редактировать ]
Через коронавірус на карантин закрилися два дитячі садки у Львові та один в Енергодарі Запорізької області. COVID-19 там виявили у 23-річної виховательки. Хвороба проходить безсимптомно. Діагноз підтвердили після того, як вихователька потрапила до кола тих, хто контактував із хворою сім'єю. В дошкільному закладі провели повну дезінфекцію.
Роман Терехов, головний санітарний лікар Запорізької області:
Определен круг контактных, это 21 человек, из которых 19 - это детки. И 2 человека, это еще сотрудники данного детского дошкольного учреждения.
Утім, це не перший випадок в Запорізькій області, коли на карантин закривають дитсадок. Вже два тижні, як не працює дошкільний заклад у курортному Бердянську. Там також захворіла вихователька. Проте від завтра у цьому дитсадку почнуть проводити повторні лабораторні дослідження, після чого стане відомо, чи можна відновити його роботу.
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