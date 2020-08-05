У Кабміні пояснять мерам правила "кольорового карантину" [ Редактировать ]
Не втратити контроль над поширенням коронавірусу в Україні. Для цього уряд планує організувати селекторну нараду із мерами міст. Мета роз'яснити, як працює нова модель адаптивного карантину. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль.
За його словами, зараз "помаранчевих" або "червоних" зон з високим рівнем інфікування не так багато. Втім залишаються області з негативною динамікою поширення інфекції. Тому українців закликають не втрачати пильність і не забувати про маски, дезінфекцію та соціальну дистанцію.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Попрошу міністерство охорони здоров'я продовжувати роз'яснення, яким чином працює оновлений карантин, яка ситуація в районах. Наголошую тут потрібне не лише пояснення, а й такий нормальний діалог людський, треба говорити з людьми, говорити з місцевою владою.
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