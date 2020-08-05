Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль під час засідання уряду

Адаптивний карантин має врятувати економіку України. Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль під час засідання уряду. Проте в червоних регіонах з цим категорично не погодились.

Нагадаю, напередодні, міська влада Тернополя і Луцька відмовилися посилювати карантин. Таке рішення пояснили складною економічною ситуацією в їхніх регіонах, які ледь тримаються на плаву, а люди втрачають роботу.