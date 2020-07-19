Нарушил авторские права: Twitter удалил ролик Трампа [ Редактировать ]
Администрация социальной сети Twitter удалила видеоролик, размещенный президентом США Дональдом Трампом.
Об этом пишет Reuters.
По информации, американский лидер нарушил авторские права, за что на него посыпались жалобы пользователей.
Мы реагируем на обоснованные жалобы, присылаемые нам владельцами авторских прав или их уполномоченными представителями.
Отмечается, что президент ретвитнул ролик, в котором была использована музыка американской группы Linkin Park, за что на него подала жалобу компания, принадлежащая участникам коллектива.
Читайте также, в Twitter объяснили причину атаки на аккаунты звездных пользователей. Всего были взломаны 45 личных страниц.
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