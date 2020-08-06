До 10 мільйонів доларів готові виплатити США за інформацію про втручання у майбутні президентські вибори. Про це заявив державний секретар США Майк Помпео. Ідеться про будь-які дані, що допоможуть ідентифікувати осіб, які вчиняють незаконні кібер-дії за вказівкою та під контролем іноземною уряду.

Президентські вибори в штатах призначені на 3-тє листопада. Минулого місяця США офіційно звинуватили Росію, Китай та Іран у зусиллях щодо дискредитації політичних сил в країні.