США звинувачують Росію у дезінформації і пропаганді фейків [ Редактировать ]
Росія становить загрозу Америці, зокрема, через дезінформацію і пропаганду. Про це ідеться у звіті державного департаменту США. Згідно з ним, Російський уряд таким чином просуває власні інтереси, атакуючи зокрема, Сполучені Штати.
З лютого по квітень підконтрольні Росії інтернет-сайти та організації розповсюджували брехню щодо пандемії коронавірусу - через урядові канали, міжнародні телеканали та соцмережі. Кремль несе пряму відповідальність за використання інформації як зброї, - сказано у доповіді.
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