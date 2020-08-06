Росія становить загрозу Америці, зокрема, через дезінформацію і пропаганду. Про це ідеться у звіті державного департаменту США. Згідно з ним, Російський уряд таким чином просуває власні інтереси, атакуючи зокрема, Сполучені Штати.

З лютого по квітень підконтрольні Росії інтернет-сайти та організації розповсюджували брехню щодо пандемії коронавірусу - через урядові канали, міжнародні телеканали та соцмережі. Кремль несе пряму відповідальність за використання інформації як зброї, - сказано у доповіді.