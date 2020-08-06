Україна побила черговий антирекорд за кількістю захворілих. Від учора діагноз підтвердили у 1318 людей. Майже тисяча пацієнтів одужали. Померла - 31 людина.

У низці регіонів спостерігається зростання захворюваності. Найбільшу кількість випадків зареєстрували у Львівській та Івано-Франківській областях та місті Києві. До переліку антилідерів уже кілька днів долучаються Харківська та Одеська області. В МОЗ закликають українців не розслаблятися та виконувати карантинні рекомендації.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

Я знову звертаю до вас шановні українці, Covid нікуди не подівся і в нас це велика загроза. Для того, щоб зменшувати ризик інфікування на коронавірусну хворобу - треба просто дослухатися і виконувати ті рекомендації, які дає Міністерство охорони здоров'я: користування масками, коли ви заходите в ту чи іншу будівлю, коли ви заходите в той чи інший заклад, дотримуйтесь соціальної дистанції - вона складає всього півтора метри, користуйтеся антисептиками. Це дуже прості правила, але вони сто відсотків знижують ризик інфікування коронавірусною хворобою.