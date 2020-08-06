Трансплантація без виїзду за кордон. У МОЗ нарешті визнали пересадку органів в Україні - пріоритетним напрямком. Днями, міністр представив поетапний план розвитку з чіткими критеріями.

Три тижні тому в столичному інституті Шалімова вперше за багато років зробили пересадку органів від одного донора одразу трьом пацієнтам. Усі операції пройшли успішно. Тих, хто отримав "друге життя" у лікарні відвідала Ірина Розова.

Я нічого не боялася. Сказали - їхати, я сіла й поїхала, ніби на весілля.

"Для вас є донор!" - ця новина для тернопільчанки Марії пролунала доволі несподівано.

Не знаю чи мені повезло, чи мені Бог допоміг.

У столиці того дня у ДПТ загинув чоловік. І родина дала згоду на пересадку органів. Через чотири години, в супроводі поліції, жінку з Тернополя доправили до інституту імені Шалімова.

Марія Курятник, пацієнтка:

Як кажуть, "з корабля - на бал" - з машини і в операційну. Люди золоті руки мають, золоті серця. Просто, як кому повезе - кому донор швидше, кому пізніше, це все іде на державному рівні, це не якийсь чорний ринок, це все йде так, як воно має бути.

Операція пройшла успішно. І саме завдяки трансплантації від померлого донора жінка отримала другий шанс на життя, бо ніхто з родичів як донор їй не підходив.

Олександр Гриненко, керівник відділу трансплантації та хірургії печінки НІХТ ім.О.О.Шалімова:

Потенціал великий, ми повинні міняти суспільну думку, на предмет донорування органів, міняти напевно підзаконні акти, міняти ситуацію в лікарнях, щоби кадри, які там працюють були націлені на забір органів і на трансплантацію.

Той нещасний випадок і смерть однієї людини врятувала життя одразу трьом пацієнтам. Окрім печінки, лікарі пересадили ще двом хворим по нирці.

Рубен Зограб'ян, керівник відділу трансплантації нирки НІХТ ім.О.О.Шалімова:

У нас давно в Киеве не было мультиорганного забора. Это был наверно первый случай за последние 12 лет. Трансплантацию почки делали двум пациентам. Операция прошла нормально без каких-то осложнений, почка заработала с первого дня.

Пересадку органів тут можуть робити щодня. Але через недосконалу законодавчу базу в Україні такі операції зараз відбуваються хіба що завдяки особистій ініціативі медиків.

Олександр Усенко, директор Національного інституту хірургії та трансплантології ім.О.О.Шалімова:

У нас 24 операційних стола і можемо виконувати операції хоч кожен день, кожен день рятувати чиєсь життя - ми готові. Я сподіваюсь, що не тільки в нашому закладі, який є головним у сфері трансплантації в нашій країні, а й у багатьох закладів усіх областей України будуть виконувати трансплантації різних органів, що дасть можливість врятувати, по-перше, життя, і по-друге, це заощадити кошти державі, які зараз виходять за кордон.

До речі, одна пересадка наприклад, серця в Білорусі коштує як п'ять таких же у нас. В МОЗ розвиток трансплантації вже визнали пріоритетним напрямком.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

Нам треба створити велику нормативну базу, нам треба створити єдину інформаційну систему з питань трансплантації - все це не було зроблено за 29 років. Але ми точно знаємо в які терміни і що ми будемо робити, як ми будемо розвивати, як ми будемо готувати наших лікарів, бригади, які можуть робити трансплантацію.

По всій Україні вже обрали 24 заклади, які здатні робити пересадку органів. Один з таких - у Львові. Міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги. Персонал тут може робити пересадки серця і нирок. Але згідно листів очікування тут є й ті, хто потребує печінку, підшлункову, легені. Тож керівництво готове залучати спеціалістів, які могли б поділитися своїм досвідом.

Олег Самчук, генеральний директор міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги м. Львів:

Я не хочу щоб наше молоде покоління медиків яке підростає дивилися із захопленням у світі і казали як це класно, а в нас цього немає. Я хочу щоб у нас було те саме або навіть краще ніж в інших країнах. Трансплантація - це дуже важливо. Кошти не мають переводитися, фінансуватись в інші лікарні за кордоном Білорусії, Іспанії, Італії, Індії, з яких вони живуть. Ці кошти мають залишатися в лікарнях - і це призведе до того, що лікарні будуть розвиватися, мати краще обладнання, кращу апаратуру чи спеціалістів.

У МОЗ запевняють: щойно буде створена робоча досконала система, перелік лікарень, які зможуть робити пересадку органів, значно розшириться. І працюватимуть вони по всіх регіонах. За стратегією міністерства така система має запрацювати впродовж двох з половиною років. Та поки в Україні в середньому щодня помирають дев'ятеро хворих. Тих, хто так і не дочекався пересадки.