Через загрозу обвалу льодовика в Альпах евакуювали туристів [ Редактировать ]
Небезпечний Монблан. Через високу температуру тане льодовик на найвищій точці в Альпах - будь-якої миті від нього може відколотися брила у 500 тисяч кубометрів. Близько 70 туристів довелося евакуювати з підніжжя гори.
У небезпеці курортне поселення Кур-майор на півночі Італії. Дорогу до туристичної зони перекрили. За даними Центру вивчення альпійських екосистем, за минуле століття в Альпах потеплішало на 2 градуси.
по теме
На Прикарпатті водій викрав рибінспектора і влаштував перегони
Як він опинився у кузові вантажівки? Та якому злочину намагався запобігти?
Каліфорнію"накрили" масштабні лісові пожежі
Полум'я намагаються приборкати майже 400 надзвичайників. Причина займання - спекотна погода
Десятки українців звернулися по допомогу у Бейруті
Наслідки вибуху в Бейруті разом з Ліваном долає увесь світ. Якої допомоги потребують постраждалі українці?
В Індії випала рекордна кількість опадів
За останню добу зафіксували до 33 сантиметрів опадів - такого у регіоні не було півстоліття
Острови біля Черкас заполонили саморобні бунгало
Під Черкасами на сміттєзвалища перетворюються цілі Дніпровські острови. А все через відпочивальників. Мало того, що люди за собою не прибирають пакети та пляшки, вони ще й захаращують узбережжя саморобними будинками