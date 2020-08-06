Небезпечний Монблан. Через високу температуру тане льодовик на найвищій точці в Альпах - будь-якої миті від нього може відколотися брила у 500 тисяч кубометрів. Близько 70 туристів довелося евакуювати з підніжжя гори.

У небезпеці курортне поселення Кур-майор на півночі Італії. Дорогу до туристичної зони перекрили. За даними Центру вивчення альпійських екосистем, за минуле століття в Альпах потеплішало на 2 градуси.