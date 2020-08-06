Поліція Київщини затримала чоловіка, який влаштував стрілянину в Обухові. Ним виявився 33-річний киянин. У нього вилучили пістолет "Форт-12", набої та дозвільні документи.

За даними слідства, стрілянина у середмісті Обухова почалася після конфлікту між двома водіями. Один з них вирішив провчити кривдника і відкрив хаотичний вогонь з пістолета. Одна з куль влучила в продавчиню кіоска, коли та вибігла на вулицю. В жінки діагностували поранення грудної клітини. Її життю нічого не загрожує.

А от стрілку вже оголосили про підозру. Він може провести за гратами до 7 років.

Вiталiя Горохольська, речниця поліції Київської області;