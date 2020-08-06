У Києві затримали "Обухівського стрільця" [ Редактировать ]
Поліція Київщини затримала чоловіка, який влаштував стрілянину в Обухові. Ним виявився 33-річний киянин. У нього вилучили пістолет "Форт-12", набої та дозвільні документи.
За даними слідства, стрілянина у середмісті Обухова почалася після конфлікту між двома водіями. Один з них вирішив провчити кривдника і відкрив хаотичний вогонь з пістолета. Одна з куль влучила в продавчиню кіоска, коли та вибігла на вулицю. В жінки діагностували поранення грудної клітини. Її життю нічого не загрожує.
А от стрілку вже оголосили про підозру. Він може провести за гратами до 7 років.
Вiталiя Горохольська, речниця поліції Київської області;
Працівники Обухівського відділу поліції розпочали оперативно розшукові заходи для того, щоб встановити і затримати стрілка. Заходи тривали до наступного дня і його затримали у місті Києві. Зловмиснику вже оголошено про підозру і санкція статті передбачає від трьох до семи років.
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