4 серпня у Бейруті на складі здетонували майже три тисячі тон аміачної селітри

Антиурядовий протест у Бейруті. Кілька десятків людей зібралися біля будівлі парламенту. Мітинг переріс у сутички з поліцією. Містяни вважають, що вибух у порту стався через недбалість чиновників.

4 серпня на складі здетонували майже три тисячі тон аміачної селітри, яку конфіскували з судна ще кілька років тому. Вибух зруйнував півміста, загинули 145 людей, десятки зникли безвісти, кілька тисяч травмовані. У рамках розслідування 16 працівників порту взяли під варту.