У Бейруті антиурядовий протест переріс у сутички з поліцією [ Редактировать ]
Антиурядовий протест у Бейруті. Кілька десятків людей зібралися біля будівлі парламенту. Мітинг переріс у сутички з поліцією. Містяни вважають, що вибух у порту стався через недбалість чиновників.
4 серпня на складі здетонували майже три тисячі тон аміачної селітри, яку конфіскували з судна ще кілька років тому. Вибух зруйнував півміста, загинули 145 людей, десятки зникли безвісти, кілька тисяч травмовані. У рамках розслідування 16 працівників порту взяли під варту.
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