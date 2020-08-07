В пятницу, 7 августа, ракета-носитель Falcon 9 стартовала с новой партией из 57 спутников для развертывания глобальной сети широкополосного интернета Starlink. Об этом сообщает компания SpaceX.

Запуск состоялся в 8:12 по киевскому времени на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида. Это стал уже десятый запуск в рамках проекта Starlink. Предыдущая партия из 58 спутников была запущена 13 июня.

Помимо спутников Starlink, ракета также вывела на орбиту два малых космических аппарата дистанционного зондирования Земли Global-5 и Global-6 американской компании BlackSky.

Starlink - телекоммуникационный проект, в рамках которой SpaceX намеревается обеспечить широкополосным интернетом весь мир. На орбиту уже запустили девять ракет со спутниками Starlink, их группировка насчитывает 538 аппаратов. В перспективе SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч космических аппаратов.

В настоящее время компания Илона Маска является крупнейшим спутниковым оператором в мире. SpaceX планирует начать предлагать услуги спутникового интернета в США уже в конце 2020 года. Чтобы получить доступ к сети, пользователям потребуется лишь небольшой терминал.

Ранее сообщалось, что компания SpaceX представила прототип космического корабля Starship.