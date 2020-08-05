Компания Илона Маска SpaceX представила прототип космического корабля, который повезет первых колонизаторов Марса.

Об этом сообщает пресс-служба NASA.

По информации, первые летные испытания провели для второй ступени сверхтяжелой ракеты Starship SN5. Она должна доставлять миссии на Луну и Марс.

Отмечается, что полет прошел удачно. Ступень поднялась в воздух на 150 метров, и переместилась к посадочной площадке, где удачно приземлилась. Полноценный запуск Starship запланирован на 2021 год.

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