Путешествия на Марс: SpaceX представила прототип корабля (видео) [ Редактировать ]
Компания Илона Маска SpaceX представила прототип космического корабля, который повезет первых колонизаторов Марса.
Об этом сообщает пресс-служба NASA.
По информации, первые летные испытания провели для второй ступени сверхтяжелой ракеты Starship SN5. Она должна доставлять миссии на Луну и Марс.
Отмечается, что полет прошел удачно. Ступень поднялась в воздух на 150 метров, и переместилась к посадочной площадке, где удачно приземлилась. Полноценный запуск Starship запланирован на 2021 год.
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