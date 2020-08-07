Названа причина резкого всплеска коронавируса в Киеве [ Редактировать ]
За минувшие сутки коронавирус выявили еще у 186 жителей Киева, в том числе 11 детей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.
Среди заболевших:
- 94 женщины в возрасте от 19 до 84 лет;
- 81 мужчина в возрасте от 19 до 70 лет;
- 7 девочки от 2 до 16 лет;
- 4 мальчика от 1 года до 13 лет.
В больницы столицы госпитализировали 20 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
По состоянию на утро 7 августа в столице Украины уже 9178 подтвержденных случая заболевания COVID-19, инфекция унесла жизни 142 киевлян. За минувшие сутки выздоровели 26 человек. Всего коронавирус побороли 3 163 жителя Киева.
Вспышка коронавируса обнаружена среди сотрудников предприятия "Киевхлеб".
Сначала трое работников пекарни №8 обратились к врачам с симптомами коронавируса. Тесты подтвердили у них COVID-19. После этого обследовали и протестировали весь коллектив - 77 работников. 37 человек оказались инфицированными.
Цех-пекарню закрыли на карантин, там проводят дезинфекцию.
Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Дарницком (+47), Деснянском (+30) и Соломенском (+20) районах.
Резкий рост заболеваемости коронавирусом в Киеве связан с увеличением числа проведенных тестов. Об этом в комментарии "РБК-Украина" сообщил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.
Это связано с диагностикой.
Ранее сообщалось, что за минувшие в Украине зафиксировали в Украине 1 453 новых случая коронавируса. Это абсолютный антирекорд с начала эпидемии в стране.
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