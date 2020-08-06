Коронавирус в Киеве: количество больных резко увеличилось [ Редактировать ]
Количество больных коронавирусом в Киеве увеличилось. За минувшие сутки в столице медики зафиксировали 180 новых случаев коронавирусной болезни. Три человека умерли.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Среди заболевших:
- 102 женщины в возрасте от 18 до 82 лет
- 67 мужчин в возрасте от 21 до 81 лет
- 4 девочки от 3 до 16 лет и 7 мальчиков от 3 до 17 лет.
Заболели в том числе и 8 медиков. В больницы столицы госпитализировали 22 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 44. В Соломенском - 26, а в Деснянском - 22 случая.
За минувшие сутки выздоровели 49 человек.
По состоянию на 6 августа в столице насчитывается уже 8992 подтвержденных случая COVID-19. За весь период коронавирус унес жизни 142 киевлян. Выздоровели 3137 жителей Киева.
Смотрите также статистику по заболеваемости коронавирусом в Украине.
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