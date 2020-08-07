Таксистов ждут новые правила: власти готовят закон [ Редактировать ]
Работу таксистов будут регламентировать. Министерство инфраструктуры Украины готовит новый законопроект. Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
Предлагается отменить лицензии, ввести патенты для перевозок на заказ и обязательное страхование пассажиров.
По его словам, к законопроекту еще можно подать замечания и предложения. Ознакомиться с документом можно на сайте министерства.
Криклий отметил, что в Украине около 220 тысяч таксистов, что составляет 1,1% от экономически активного населения.
При этом, замечу, львиная доля перевозчиков предоставляют услуги незаконно, поскольку не имеют лицензии или не зарегистрированы как субъекты предпринимательской деятельности. Их количество достигает 98%.
Он также отметил, что новый закон должен вывести такси из тени, а ежегодный оборот рынка такси и перевозок на заказ составляет около 40 млрд гривен.
Что предлагает законопроект:
- отмена лицензий для работы в такси, замена их на уведомление о начале такой деятельности;
- обеспечения ответственности перевозчиков перед пассажирами;
- возможность ведения деятельности в сфере перевозок по заказу на основе патента, который можно приобрести сроком на один месяц или год;
- для пассажиров - обязательное страхование
Предполагается, что поступление налогов и сборов от выведения этого рынка из тени оценивается в 800 млн гривен в год.
Ранее мы писали о том, что таксистам разрешили ездить по полосе общественного транспорта.
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