Повышение зарплаты: в Раде опубликовали законопроект [ Редактировать ]
В Верховной Раде планируют увеличить размер минимальной зарплаты для украинцев
Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.
По информации, законопроект №3963 предлагает увеличить минимальную зарплату на 5,86% до 5000 гривен с 1 сентября.
Отмечается, что с целью сохранения соотношения между размерами должностного оклада работника 1 тарифного разряда Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы и минимальной зарплатой увеличиваются расходы на повышение размера должностного оклада работника 1 тарифного разряда ЕТС.
Читайте также, названы суммы доплат медработникам. На повышение жалования из коронавирусного фонда выделили 7,4 миллиарда гривен.
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