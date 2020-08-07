В Верховной Раде планируют увеличить размер минимальной зарплаты для украинцев

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

По информации, законопроект №3963 предлагает увеличить минимальную зарплату на 5,86% до 5000 гривен с 1 сентября.

Отмечается, что с целью сохранения соотношения между размерами должностного оклада работника 1 тарифного разряда Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы и минимальной зарплатой увеличиваются расходы на повышение размера должностного оклада работника 1 тарифного разряда ЕТС.

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