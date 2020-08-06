В Украине повысят минимальную зарплату [ Редактировать ]
В четверг, 6 августа, стало известно о том, что Зеленский внесет в Верховною Раду законопроект о повышении минимальной заработной платы до 5000 гривен. Об этом на брифинге сказала заместитель председателя Офиса президента Юлия Кузнецова.
Повышение, согласно документу, должно состояться в этом году.
Основным источником для финансирования такого увеличения минимальной зарплаты будет, в первую очередь, экономия на обслуживании госдолга.
Одобренный правительством макропрогноз предусматривает "двухэтажное" повышение минимальной зарплаты в 2021 году до 6 тыс. грн и 6,5 тыс. грн.
Ранее власти выделил 7,4 млрд грн из фонда борьбы с коронавирусом на повышение зарплат медицинским и другим работникам.
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