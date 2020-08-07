Дональд Трамп заборонив TikТok та WeChat в США [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп підписав указ, що обмежує роботу популярної соцмережі Tiktok та месенджера WeChat на території країни.
Згідно з розпорядженням, усі американські компанії, які співпрацюють із власниками цих платформ, мають припинити транзакції через 45 днів. У разі недотримання обмежень - американських резидентів та відповідні фірми - каратимуть штрафом. Трамп вважає TikТok та WeChat загрозою національній безпеці, оскільки вони нібито передають дані про користувачів китайському уряду. У самих компаніях звинувачення відкидають.
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