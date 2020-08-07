Президент США Дональд Трамп підписав указ, що обмежує роботу популярної соцмережі Tiktok та месенджера WeChat на території країни.

Згідно з розпорядженням, усі американські компанії, які співпрацюють із власниками цих платформ, мають припинити транзакції через 45 днів. У разі недотримання обмежень - американських резидентів та відповідні фірми - каратимуть штрафом. Трамп вважає TikТok та WeChat загрозою національній безпеці, оскільки вони нібито передають дані про користувачів китайському уряду. У самих компаніях звинувачення відкидають.