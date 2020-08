Воздушное судно Air India Express выкотилось за пределы посадочной полосы и разломалось пополам.

Об этом сообщает NDTV.

По информации, самолет развалился на две части, а по взлетно-посадочной полосе разбросаны его обломки. В результате аварии самолет не загорелся, а на месте сейчас проводят спасательную операцию.

Отмечается, что в результате трагедии погибли 2 человека, еще 35 получили ранения различной тяжести.

#WATCH Kerala: Dubai-Kozhikode Air India flight (IX-1344) with 190 people onboard skidded during landing at Karipur Airport today. (Video source: Karipur Airport official) pic.twitter.com/aX90CYve90