Уперше в Україні медики пересадили підшлункову залозу від посмертного донора. Унікальну й надскладну операцію провели у Львівській лікарні швидкої допомоги. Оперувати допомогали хірурги з Німеччини.

Крім підшлункової, пацієнту успішно пересадили ще й нирку. Подробиці знає Христина Гашенко.

До надскладної операції готується 45-річний житель Львівщини Андрій Москва. У чоловіка з дитинства цукровий діабет, а останні кілька років як ускладнення - ниркова недостатність. Про операцію рідним він не казав. Щоб не хвилювати. На саму ж трансплантацію підшлункової та нирки чекав не один рік. Для Андрія - це єдиний шанс на порятунок.

Андрій Москва, пацієнт:

Років 6-7 уже напевно. Спочатку того не розумів, а потім що далі, то більше проблем. Якщо не працює нирка, дуже багато функцій не працює, із кісток усе виводиться.

Пересадити орган від посмертного донора допомагає хірург із Німеччини Григорій Лапшин.

Зрештою Андрію Москві успішно пересаджують підшлункову. А заразом і нирку. Операція тривала понад 4 години.

Григорій Лапшин, хірург із Німеччини:

Цукор у крові пацієнта падає. Це свідчить про те, що підшлункова залоза функціонує. Ми дуже задоволені, що не дарма їхали сюди, не дарма працювали в операційній. Сподіваємося, що в пацієнта все буде добре.

За кордоном трансплантація підшлункової залози непроста, але звична операція. В Україні досі ніхто цього не робив. Бо ж за такого оперативного втручання часто виникають ускладнення, та й закон не дозволяв.

Юрій Шаваров, керівник центру хірургії Львівської міської лікарні швидкої допомоги:

25 років тому назад, коли я побачив трансплантації у Європі, я мріяв щоб це відбулося Україні. Мені було дуже шкода що в кінці 90-их ця проблема заговорилася, а потім зовсім була приречена на то щоб зупинитися трансплантація 23 роки втрачено. Зараз вертається і мрії збуваються і вертається можливість Україні і у Львові робити успішні трансплантації.

За одну ніч від посмертного донора у львівській лікарні швидкої допомоги пересадили ще серце та нирку. Усі операції успішні.

Добрий день. - Як справи? - Як почуватесь? - Добре.

Ці операції для пацієнтів є безкоштовними. Медзаклад увійшов до пілотного проєкту МОЗ із трансплантології. Це означає - за все платить держава.