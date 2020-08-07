На Балі в океан випустили майже 10 тисяч рідкісних черепашенят - оливкових тихоокеанських. Це один із найменших видів морських черепах. Як і решта, він на межі зникнення. Щоб зарадити цьому, волонтери збирають яйця та вміщують їх в інкубатори, щоб убезпечити від хижаків. Коли черепашенята вилупились, їх випустили в природне середовище. В урочистій події, окрім волонтерів, взяли участь чимало туристів, які були на острові.

Джессіка Ліберман, волонтерка із США:

Я дуже схвильована. Це так захоплює - бачити, як усіх цих черепашок випускають у дику природу. Сподіваюся, багато з них виживуть.

Діана Лагеркранц, туристка з Швеції: