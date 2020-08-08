Зеленский дал правительству "коронавирусное" поручение [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров подготовить больницы к второй волне коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
По информации, премьер-министр должен оценить подготовку медучреждений и обеспечить их всеми необходимыми средствами для борьбы с COVID-19.
Учитывая стремительный рост количества случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине президент Владимир Зеленский дал поручение премьер-министру Денису Шмыгалю безотлагательно провести комплексную оценку готовности больниц для оказания помощи больным, обеспечить учреждения всем необходимым оборудованием.
Отмечается, что президент также поручил правительству обеспечить медицинских работников средствами индивидуальной защиты в полном объеме и усилить контроль за соблюдением карантинных мероприятий.
Тем временем на территории Украины продолжает увеличиваться число инфицированных граждан. За сутки заболели почти 1500 человек.
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