Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине количественный порог тех, кто выздоровел от коронавируса, превысил 50 процентов. Сегодня нет критических вспышек или каких-то "красных точек", связанных с распространением коронавирусной инфекции в стране. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Ситуация сейчас такова, что мы должны постоянно быть начеку, но не надо преувеличивать реакции", - заявил президент.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с начала пандемии Украина сделала 877 тысяч тестов на коронавирус.

Он отметил, что показатель летальности из-за коронавирусной инфекции составляет 2,5%.

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