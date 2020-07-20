"Мы должны быть начеку": Зеленский о второй волне COVID-19 [ Редактировать ]
Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине количественный порог тех, кто выздоровел от коронавируса, превысил 50 процентов. Сегодня нет критических вспышек или каких-то "красных точек", связанных с распространением коронавирусной инфекции в стране. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Ситуация сейчас такова, что мы должны постоянно быть начеку, но не надо преувеличивать реакции", - заявил президент.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с начала пандемии Украина сделала 877 тысяч тестов на коронавирус.
Он отметил, что показатель летальности из-за коронавирусной инфекции составляет 2,5%.
Читайте также последнюю статистику о коронавирусе в Украине.
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