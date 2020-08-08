Заявление партии

Зе-власть окончательно встала на путь узурпации полномочий, попрания Конституции и превращения украинских граждан в бесправных подданных. Центральная избирательная комиссия безропотно проштамповала заготовленное властью решение отменить выборы в 18 отдельных территориальных громадах Донецкой и Луганской областей. Более чем полумиллиону украинских граждан теперь отказано в законном праве избрать своих представителей в местные советы.

Марионетки власти в ЦИК проигнорировали тот факт, что в прошлом году на этих территориях успешно прошли президентские и парламентские выборы. Мнение "сценаристов" из Офиса президента оказалось для них важнее Конституции, международного права и клятв служить народу Украины.

По уровню цинизма и беззакония нынешняя власть уже превзошла своих предшественников. Режим Порошенко использовал конфликт на Востоке, чтобы наживаться на войне, нынешний режим – отказывается от мирного урегулирования, стремясь установить в стране диктатуру. Парламентское большинство запрещает гражданам проводить выборы в областные советы, Президент штампует указы о введении военно-гражданских администраций. Его ставленники лишают людей права на самоуправление, а послушный ЦИК безропотно голосует за это решение. Отменять выборы, не имея на то никаких законных оснований, может только диктаторский режим, боящийся и ненавидящий своих граждан.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" возлагает на Президента Украины Владимира Зеленского, как гаранта Конституционных прав граждан, всю ответственность за антидемократический беспредел, затеянный его подручными. Требуем от власти отказаться от срыва выборов и уничтожения демократии в Украине.

Мы обращаемся к международным организациям, представителям международного демократического сообщества, - дать оценку диктаторским действиям украинской власти. Мы призываем все украинские демократические политические силы объединиться для защиты украинской демократии, Конституции и гражданских прав.

Антиконституционное и антидемократическое решение ЦИК будет оспорено нами в суде. Мы сделаем все, чтобы защитить конституционные права украинских граждан и привлечь к ответственности всех чиновников, виновных за их нарушение. Украинские граждане дадут власти свою оценку на выборах! Зе-диктатуры в Украине не будет!