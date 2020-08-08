Про намір брати участь у місцевих виборах заявили і в "Нацкорпусі". Свій з'їзд партія провела сьогодні в Одесі за участі її лідерів та громадських діячів.

Від у політсилі вкотре наголосили, що на рівні країни першочергове завдання - це повернення тимчасово непідконтрольних територій. Не менш важливою для них залишається й робота на місцях.

Максим Жорін, керівник центрального штабу "Нацкорпусу":