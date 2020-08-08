"Нацкорпус" провів з'їзд в Одесі [ Редактировать ]
Про намір брати участь у місцевих виборах заявили і в "Нацкорпусі". Свій з'їзд партія провела сьогодні в Одесі за участі її лідерів та громадських діячів.
Від у політсилі вкотре наголосили, що на рівні країни першочергове завдання - це повернення тимчасово непідконтрольних територій. Не менш важливою для них залишається й робота на місцях.
Максим Жорін, керівник центрального штабу "Нацкорпусу":
Перед нами постає задача зупинити цей безлад і прикласти всі зусилля, аби розвивати Одесу. Бо вона на це заслуговує. Час об'єднуватись та діяти. Я радий, що саме в Одесі, на національній платформі Нацкорпусу - ми змогли об'єднати представників різних проукраїнських сил. Із цією потужною командою ми підемо на місцеві вибори Одеси.
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