Лакомство для взрослых: в США официально разрешили алкогольное мороженое [ Редактировать ]
В американском штате Нью-Йорк власти на законодательном уровне разрешили производить и продавать мороженое, в составе которого будут крепкие алкогольные напитки, в частности, ликер.
Об этом сообщает vokrugsveta.ua.
Согласно закону, крепость мороженого не должна превышать 5%. Также лакомство запретят употреблять лицам моложе 21 года.
Губернатор штата Эндрю Куомо рассчитывает, что новый закон простимулирует малый бизнес и позволит нью-йоркским фермерам - производителям крафтовых напитков и молочной продукции - наконец удовлетворить спрос потребителей.
Ранее мы писали о том, что медики назвали безопасную "дозу" мороженого.
Также сообщалось, что в Гонконге изобрели мороженое со вкусом слезоточивого газа.
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