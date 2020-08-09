В американском штате Нью-Йорк власти на законодательном уровне разрешили производить и продавать мороженое, в составе которого будут крепкие алкогольные напитки, в частности, ликер.

Об этом сообщает vokrugsveta.ua.

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Согласно закону, крепость мороженого не должна превышать 5%. Также лакомство запретят употреблять лицам моложе 21 года.

Губернатор штата Эндрю Куомо рассчитывает, что новый закон простимулирует малый бизнес и позволит нью-йоркским фермерам - производителям крафтовых напитков и молочной продукции - наконец удовлетворить спрос потребителей.

Ранее мы писали о том, что медики назвали безопасную "дозу" мороженого.

Также сообщалось, что в Гонконге изобрели мороженое со вкусом слезоточивого газа.