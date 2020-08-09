18 людей померли від коронавірусу в Україні лише від учора. А з початку пандемії її жертвами стали майже 1900 українців. За добу госпіталізувати довелося 229 хворих.

Загальна кількість підтверджених випадків зараження наблизилася до 81 тисячі. Плюс 1199 на сьогоднішній ранок. Натомість, 317 пацієнтів одужали. В антилідерах Київ, Львівська, Івано-Франківська, Харківська та Чернівецька області.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я: