Коронавірус в Україні: за добу померли 18 людей [ Редактировать ]
18 людей померли від коронавірусу в Україні лише від учора. А з початку пандемії її жертвами стали майже 1900 українців. За добу госпіталізувати довелося 229 хворих.
Загальна кількість підтверджених випадків зараження наблизилася до 81 тисячі. Плюс 1199 на сьогоднішній ранок. Натомість, 317 пацієнтів одужали. В антилідерах Київ, Львівська, Івано-Франківська, Харківська та Чернівецька області.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я:
COVID-19 нікуди не уходить. Якщо порівняти ті цифри, які у нас були по захворюваності на початку червня, середині червня і що у нас відбувається зараз, то ми зросли майже в два з половиною рази. Я б просив не ставитися легковажно до коронавірусної хвороби. Вона поруч, вона в Україні. І кожного дня хворіють нові люди. Кожного дня госпіталізуються люди. І кожного дня люди помирають.
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