Напружена ситуація і в Лівані. У столиці Бейруті масові антиурядові протести. Люди невдоволені діями уряду щодо ліквідації наслідків вибуху в порту четвертого серпня, який зруйнував ледь не половину міста. Трагедія забрала життя і 32-річного українця про це повідомили у нашому посольстві в цій країні. Напередодні після масштабних акцій непокори, обурені мітингарі почали захоплювати урядові установи. Як це було і чим закінчилося - розкаже Катерина Кравець.

Кілька тисяч обурених людей пройшли від зруйнованого порту до центральної площі - там підвісили опудала ліванських політиків. "Відставка або шибенниця" - таке гасло антиурядових протестів у Бейруті. Мітингарі звинувачують владу в корупції та злочинній недбалості, яка призвела до трагедії, що забрала життя понад півтори сотні людей.

Ми не можемо більше терпіти цей гнів і депресію через те, що сталося. Так більше не можна. Тому замість того, щоб сидіти вдома, ми прийшли сюди.

Ми хочемо жити гідно - в нормальних оселях і щоб поважали наші права. Ми не просимо більшого.

Щоб залагодити ситуацію, глава уряду виступив зі зверненням до народу.

Хассан Діаб, прем'єр-міністр Лівану:

Єдиний вихід із нинішньої кризи - це дочасні парламентські вибори. Ситуація критична, під загрозою наша країна, її майбутнє. Я готовий нести відповідальність за уряд упродовж наступних двох місяців, поки політичні партії не дійдуть згоди щодо дострокових виборів у парламент.

На тлі кризи у відставку подала очільниця міністерства інформації.

Манал Абдель Самад, міністр інформації:

Люди вимагають змін - у відповідь на це я оголошую, що залишаю свою посаду в уряді. Це точка неповернення. Ситуація в країні критична. Люди голодують, економіка руйнується, інфляція зростає. А тепер ще жахлива трагедія, яка сколихнула нашу націю. Я прошу вибачення у ліванського народу за те, що не змогла втілити їхні мрії та сподівання - через складні виклики, що постали перед нами.

Утім, протестувальників це не задовольнило. Кількадесят найактивніших спочатку захопили будівлю ліванського МЗС, а пізніше ще кілька міністерств.

Ми не пробачимо їм кров дітей, кров людей, які загинули від вибухів. А загинули вони через недбалість. Тому що ті речовини в порту зберігали, щоб потім зробити з них вибухівку. Якщо в цих вибухах винен Ізраїль, то це також і провина Хезболли. Вони всі злочинці. Ми й надалі будемо захоплювати урядові будівлі, сподіваємося, що армія нас підтримає. Ми хочемо притягнути до відповідальності винних у трагедії - їм дорога до суду або на смітник історії.

Утім, армія не підтримала. Військові, яких залучили до патрулювання міста, витіснили протестувальників. Під час сутичок мітингарів із поліцією загинув правоохоронець. Майже дві сотні людей отримали поранення.

Це перші масштабні протести в країні за більш як пів року. Останнього разу люди збиралися на масові антиурядові акції торік у жовтні - протестуючи проти корупції та безробіття. Але цього разу, кажуть мітингарі, вони не будуть такими терплячими і не зупинятимуться, доки не досягнуть свого.