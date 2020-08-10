На Тернопільщині керівництво однієї з райлікарень запідозрили у здирництві. Мовляв, там беруть гроші за медогляд дітей, який має бути безкоштовним. Чи справді це так - з'ясовувала Жанна Дутчак.

Світлана Безділь - мати випускниці - розповідає: донька вступає до двох вишів. В одному з них вимагають довідку про медогляд. Сімейний лікар направив за нею до поліклініки.

Світлана Безділь, жителька міста Монастириськ:

Вона зробила направлення до відповідних спеціалістів, виписала форму яка є затверджена, яку вона сама ніде не взяла, не купила. Їй це надали.

Дівчина пройшла медкомісію. Залишалося лише підписати довідку у завідувача поліклініки. Та зробити це він відмовився, доки пацієнтка не заплатить за неї - 160 гривень 45 копійок.

Світлана Безділь, жителька міста Монастириськ:

Він мені не надав ні наказу підстав для цієї плати, почав вести себе агресивно і прям забрав відразу в мене реквізити з рук.

Та жінка встигла сфотографувати документ. І замість бухгалтерії - зателефонувала на гарячу лінію МОЗу. Де її запевнили - для школярів, у тому числі й абітурієнтів, медичогляд безкоштовний. Те саме пані Світлана почула в трубці і від голови райради та головного лікаря лікарні.

Тож коли знову повернулася до кабінету завідувача, той, без оплати, підписав довідку.

В Монастириській райлікарні кажуть: сталося непорозуміння. Бо за новими правилами медреформи, всі медичні огляди платні. Окрім, профілактичних для дітей. Та їх мав би робити сімейний лікар, а не як раніше - всі спеціалісти. Чому працівники поліклініки про це не знають? Керівниця закладу все списує на коронавірус. Мовляв, через карантин не встигла провести роз'яснювальну роботу.

Стефанія Підгірна, головний лікар КНП "Монастириська центральна районна лікарня":

Просто це ще діяла та стара форма 086, яка на сьогоднішній день відмінена. Може десь щось не зрозуміли, не знали. Він і не зорієнтувався, куди та послуга мала йти. І як правильно куди і що до чого. І безперечно йому треба і вибачитися. І я вибачаюся перед всіма.

Розставила всі крапки над "і" сімейний лікар. Мовляв, насправді проблема виникла через документальну неузгодженість щодо процедури медоглядів двох Міністерств - освіти та охорони здоров'я.

Колись ці форми були ліквідовані, форма 86 у на поступлення, тепер вони знову появились на сайті Верховної ради що вона дійсна. Наказу спільного нормального міністерства охорони здоров'я і міністерства освіти нема по медоглядах і тому вийшла така нерозбериха. Тепер ми вже все виявили і ніякі медогляди дітей не посилаємо.

А мати випускниці - Світлана Безділь - звернулася із заявою до правоохоронців. Просить з'ясувати, чи мав право заклад вимагати плату за довідку. Адже поліклініка - це комунальний заклад райради, і всі платні послуги мають затверджувати депутати на сесії. А ще - обов'язково їх оприлюднити!