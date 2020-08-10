Британська опера проводить вистави на свіжому повітрі [ Редактировать ]
Високе мистецтво просто неба. Британська опера Глайндборн розпочала серію вистав на свіжому повітрі. Щоб і глядачі, і актори могли дотримуватися дистанції і почувалися безпечніше. Першою показали оперету "Мадам де ла Голль" французького композитора Жака Оффенбаха.
Зі схожими дійствами об'їдуть невеличкі міста і села східного Сассексу. Виставами в новому форматі хочуть замінити оперний фестиваль, який влаштовують щороку. Цього літа через епідемію його скасували.
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