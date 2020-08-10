Пересечение украино-румынской границы ускорилось в несколько раз [ Редактировать ]
На границе Украины и Румынии открылась паромная переправа "Орловка-Исакча".
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
По информации, что после получения приказа на охрану государственной границы в понедельник смена пограничных нарядов впервые приступила к выполнению задач в пункте пропуска через госграницу на территории общества с ограниченной ответственностью "Паромный комплекс Орловка".
Пограничники Измаильского отряда будут проводить оформление грузовых транспортных средств, ведь пока, по решению сторон, через пункт пропуска могут идти только грузовики.
Отмечается, что пункт пропуска "Орловка" начал работу в 2019 году.
Фото: МВД
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