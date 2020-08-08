Кабинет министров Украины принял решение о закрытии КПВВ на границе с оккупированным Крымом.

Об этом сообщает министр Кабинета министров Олег Немчинов.

По его словам, согласно решению правительства, КПВВ будут закрыты с 8:00 9 августа и по 8:00 30 августа.

Решение направлено на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Отмечается, что право на проезд админграницы будет предоставляться только гражданам:

Место жительства которых зарегистрировано в Крыму, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества - на въезд;

Место жительства которых зарегистрировано за пределами Крыма, которые дали согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дій вдома";

Лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий, выезжающих с временно оккупированной территории Крыма.

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